Folião recebe “surpresa” da PM em pré-carnaval de Muqui; entenda

Um homem, de 37 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto, foi surpreendido por policiais militares durante o evento carnavalesco “Boitucada”, neste sábado (22), no município de Muqui.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o suspeito foi abordado, após o recebimento de informações de que o mesmo encontrava-se foragido da justiça. Ao chegar o sistema, constatou-se um mandado de prisão pendente de cumprimento.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

