GCM de Cachoeiro recupera veículo furtado no Rio de Janeiro

Um veículo roubado no estado do Rio de Janeiro foi recuperado na madrugada desta quinta-feira (27) em Cachoeiro de Itapemirim.

A Guarda Civil Municipal foi informada pela Polícia Rodoviária Federal de que um veículo havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro. Com base nessas informações, o circuito de videomonitoramento identificou um carro com as mesmas características no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro.

Os agentes iniciaram o patrulhamento e localizaram o veículo, que estava com a placa adulterada, estacionado ao lado de um hotel. O carro foi apreendido e removido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde ficará à disposição da Justiça para as devidas investigações.

