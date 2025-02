Gerente do tráfico de comunidade do Rio de Janeiro é preso em Piúma

Um homem de 35 anos foi detido na noite desta quarta-feira (26), no bairro Jardim Maily, em Piúma, após uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) do Espírito Santo.

Segundo informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Pacificadora da Mangueira, no Rio de Janeiro, o homem, conhecido por ocupar o cargo de gerente do tráfico de drogas na comunidade da Mangueira, estava em um hotel no município de Piúma, Espírito Santo. O criminoso possui dois mandados de prisão em aberto.

De posse das informações, as equipes foram ao estabelecimento e localizaram o homem no estacionamento. Assim, foi solicitada a presença de uma viatura da PM da região e quando ele notou a presença dos militares, retornou para o interior do hotel. Os policiais deram voz de abordagem, mas o homem fugiu pelas escadas até o terceiro andar, onde tentou entrar no quarto em que estava hospedado. O indivíduo foi impedido e abordado pela equipe. Nada de ilícito foi encontrado.

Durante verificação, o indivíduo apresentou um documento de identidade falso. Assim, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Piúma.

Foi instaurada apuração para a questão do documento do indivíduo e dado cumprimento aos mandados de prisão. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde permanecerá à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.

