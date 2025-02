Governo do ES impulsiona agricultura com entrega de novos equipamentos

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, participou, nesta segunda-feira (24), da solenidade de entrega de máquinas e equipamentos agrícolas que somam mais de R$ 13,7 milhões em investimentos. Nesse sentido, a iniciativa fortalece a agricultura familiar e impulsiona o desenvolvimento rural em 30 municípios capixabas.

Desse modo, entre os equipamentos entregues, destacam-se 20 caminhões (incluindo modelos baú isotérmico, carroceria baú e carroceria de madeira), dois caminhões pipa com capacidade para 7.000 litros cada, além de caminhões toco e truck caçamba basculante, duas escavadeiras hidráulicas, cinco motoniveladoras, três retroescavadeiras e cinco veículos pick-up, totalizando 35 equipamentos.

“Essa é uma demonstração clara de como as parcerias, a união e o trabalho coletivo geram resultados e que estes têm a capacidade de melhorar o dia a dia das pessoas. É a primeira entrega robusta de veículos, máquinas e equipamentos que o Governo do Estado faz este ano com a parceria decisiva de nossos parlamentares estaduais e federais. Essa é a sintonia que faz a diferença”, destacou Ricardo Ferraço.

Com este investimento, o Governo do Estado demonstra que está ao lado dos agricultores, oferecendo as ferramentas necessárias para que eles possam produzir mais e com melhor qualidade, gerando renda e desenvolvimento para suas famílias e para toda a comunidade.

Municípios beneficiados

Os municípios beneficiados são: Águia Branca, Alegre, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Ibitirama, Ibatiba, Itarana, Iconha, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muqui, Pinheiros, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Vargem Alta e Mucurici.

A aquisição das máquinas foi possível por causa de recursos financeiros do Governo do Estado e do Governo Federal, por meio de emendas e indicações parlamentares.

“As máquinas que entregamos, nesta segunda-feira (24), representam um passo significativo no apoio aos nossos produtores rurais. Elas auxiliarão diretamente no dia a dia de 35 municípios, facilitando o transporte da produção, a manutenção das estradas vicinais, adentre outras coisas. Além de mais segurança e qualidade de vida para quem vive no campo”, ressaltou Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.