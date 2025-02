Governo do Estado lança edital de seleção de Práticas Pedagógicas

O Governo do Estado, por meio das Secretarias da Educação (Sedu) e do Governo (SEG), lançou o edital de seleção de Práticas Pedagógicas: Educação e Prevenção ao Uso de Drogas.

Nesse sentido, a publicação incentiva professores das redes públicas estadual e municipal a desenvolver projetos que promovam um ambiente escolar mais seguro, saudável e consciente.

Os servidores interessados devem submeter seus trabalhos exclusivamente por meios digitais, seja pela plataforma E-Docs (clique AQUI e acesse) ou por meio do e-mail [email protected], até o dia 31 de março.

Os projetos inscritos devem focar na prevenção ao uso de substâncias psicoativas, com estratégias que vão desde o fortalecimento de fatores de proteção até a redução de riscos associados ao consumo.

O edital prevê a seleção de até 30 projetos, cada um dos quais pode receber até R$ 10.000,00 para a implementação das ações propostas. Os critérios de avaliação incluem a consistência teórica, inovação, impacto na comunidade, potencial de replicação e adequação às diretrizes pedagógicas.

As iniciativas contempladas terão um prazo de seis meses para serem executadas. Em outras palavras, a expectativa é que os resultados sirvam como referência para outras escolas e educadores do Estado.

De acordo com a gerente de Currículo e Educação Básica da Sedu, Aleide Cristina de Camargo, a iniciativa busca reconhecer e disseminar práticas pedagógicas inovadoras.

“Dessa forma, o Espírito Santo reafirma seu compromisso com a educação e a saúde pública. Com isso, queremos incentivar práticas pedagógicas que não apenas previnam o uso de drogas, mas também promovam o bem-estar e o desenvolvimento integral dos estudantes.”

