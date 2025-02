Grupo capixaba investe R$ 600 mil em nova unidade em Cachoeiro

Com mais de 50 anos de tradição no mercado capixaba, o Grupo Contauto chegou a Cachoeiro de Itapemirim. A Contauto Auto Center abriu as portas na primeira semana de janeiro.

O investimento inicial é de R$ 600 mil, e a nova loja oferece diversos serviços, entre eles: alinhamento, balanceamento, suspensão, revisão e pneus da linha leve da marca Pirelli.

“Nosso objetivo é levar para Cachoeiro toda a qualidade dos nossos serviços. Estamos fazendo uma série de investimentos, inclusive chegando a estados onde ainda não atuávamos, como Bahia e Minas Gerais”, disse o diretor do Grupo Contauto, Apolo Figueiredo Rizk.

Leia também: Cachoeiro: aumento na passagem passa a valer a partir desta quinta (13)