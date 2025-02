Guaçuí antecipa salários e injeta R$ 4 milhões na economia local

A Prefeitura de Guaçuí, na região do Caparaó, anunciou que irá antecipar para esta sexta-feira (28) o pagamento dos salários dos servidores municipais. A medida, segundo a administração, tem como objetivo fortalecer a economia local, especialmente o comércio, com a injeção de recursos.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Gabriel Couzi, serão pagos aproximadamente R$ 4,2 milhões referentes à folha salarial, incluindo o pagamento dos aposentados.

Além disso, a atual gestão também vai quitar a última parcela de uma dívida herdada da administração anterior, referente a pendências com servidores da área da Saúde. O valor deste pagamento adicional é de R$ 817 mil.

O secretário destacou ainda que, até o momento, a gestão do prefeito Vagner Rodrigues (PP) já quitou mais de R$ 2,2 milhões em débitos deixados pela administração do ex-prefeito Marcos Jauhar (Podemos), referentes a salários de servidores e pagamentos a fornecedores.

Leia Também: Cachoeiro: CadÚnico passará por manutenção e melhorias no sistema

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui