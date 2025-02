Guaçuí: após morte, prefeitura anuncia medidas para reforçar segurança

Após o assassinato de um jovem, de 21 anos, na madrugada deste sábado (22), a Prefeitura de Guaçuí emitiu uma nota informando que já está tomando as medidas necessárias para reforçar a segurança pública na cidade.

“Mais uma vez, é necessário debatermos a segurança pública, um dos maiores desafios enfrentados por nosso município. A prefeitura, tem buscado soluções para fortalecer a segurança em Guaçuí. O prefeito esteve em Cachoeiro de Itapemirim reunido com o Comandante do CPO Sul, Coronel Almir, e conseguiu reforço no efetivo policial para a 2ª Companhia da Polícia Militar de Guaçuí”, diz o texto.

Além disso, a nota destaca que foram realizadas diversas reuniões no município, incluindo encontros com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Caus, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Câmara de Vereadores e entidades locais para reforçar a necessidade de intensificação do patrulhamento ostensivo em pontos estratégicos.

O texto ainda aponta que também foram cobradas ações concretas, como a reativação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e do Conselho Municipal de Segurança Pública.

“Essas iniciativas permitirão um diálogo mais próximo com a sociedade e o comércio local sobre medidas de segurança. Ontem (21), em nova reunião com a Polícia Militar, foi reafirmado o compromisso do município com a ordem pública. Hoje (22), fomos informados de que, no caso ocorrido recentemente, três viaturas estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo no município, segundo a PM. No entanto, infelizmente o crime ocorreu. Isso evidencia que a nossa cidade necessita de ações mais efetivas e urgentes”, diz a nota da Prefeitura de Guaçuí.

Medidas para combater a violência

De acordocom a administração municipal, nesta segunda-feira (24), será encaminhado à Câmara de Vereadores de Guaçuí projeto de lei visando alterar o horário de funcionamento noturno dos estabelecimentos comerciais.

Além disso, será intensificado a vistoria nos comércios pelos agentes municipais de fiscalização, incluindo a cassação de alvarás de funcionamento de estabelecimentos que descumprirem a legislação, com prioridade para aqueles que têm causado problemas recorrentes.

LEIA TAMBÉM: Guaçuí: jovem é encontrado morto após tiros em praça