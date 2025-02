Guaçuí: jovem é encontrado morto após tiros em praça

Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (22), por volta das 2h30, na Praça João Acacinho, no município de Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), policiais do 3º Batalhão, foram acionados durante o patrulhamento pela avenida Agenor Tomé, próximo ao Fórum. Populares informaram sobre disparos de arma de fogo no Centro.

Uma equipe deslocou-se para o local e observou que populares estavam ao redor da vítima, que estava caída no chão. Logo em seguida, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou ao local e, após os procedimentos iniciais, constatou que a vítima já estava em óbito.

Os policiais isolaram o local e acionaram a perícia da Polícia Civil, que identificou três disparos na região das costas, bem como três pinos de cocaína no bolso da vítima.

Os militares verificaram a existência de câmeras de monitoramento nas proximidades do local, que podem ajudar a elucidar o fato.

Testemunhas apontaram que o suspeito, autor dos disparos, teria se evadido em direção ao Pontilhão de Ferro e ao bairro Vale do Sol.

“Imediatamente, os militares iniciaram as buscas nos locais mencionados e adjacentes, com o objetivo de capturar o referido autor dos fatos, que estava com uma bermuda clara, camisa preta e cabelo pintado. No entanto, não lograram êxito em localizar o suspeito”, disse a PM.

