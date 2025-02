Guaçuí: justiça interdita bar do Juquita; entenda

O bar do Juquita, localizado no centro de Guaçuí, foi interditado pela Justiça na tarde desta terça-feira (25). No último sábado (21), um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros em frente ao estabelecimento.

A juíza Graciela de Rezende Henriquez, da 1ª Vara de Justiça de Guaçuí, determinou a interdição do “Juquita Bar”, após uma solicitação do Ministério Público, por conta da repercussão do caso na cidade.

Leia também: Tropa de Elite! 42 novos delegados irão reforçar a segurança no Estado

Na decisão, a magistrada determinou o fechamento total do estabelecimento pelo prazo de 90 dias. A decisão impõe uma multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

Em sua defesa, o proprietário do bar, Ricardo Mendes, argumentou que o local opera dentro dos parâmetros legais. Ele afirma que não pode ser responsabilizado por eventuais condutas ilícitas praticadas por terceiros nas proximidades do estabelecimento.

“O comércio existe há 59 anos. Sou a 3ª geração. Trabalhamos de domingo a domingo, respeitando os horários estipulados pela PMG. Este horário é de segunda à quinta-feira, das 8h às 1h e sexta-feira e sábado das 8h às 3h. Temos todos os alvarás, impostos pagos, geramos empregos e somos a única fonte de renda da nossa família. Nada aconteceu dentro do nosso estabelecimento. O fato se deu em uma praça pública”, afirmou Ricardo.

Entenda o caso

Na madrugada do último sábado, um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada por volta das 2h30, na Praça João Acacinho, no município de Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), policiais do 3º Batalhão, foram acionados durante o patrulhamento pela avenida Agenor Tomé, próximo ao Fórum. Populares informaram sobre disparos de arma de fogo no Centro.

Após a ocorrência. Prefeitura de Guaçuí emitiu uma nota informando que está tomando as medidas necessárias para reforçar a segurança pública na cidade.