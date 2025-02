Tropa de Elite! 42 novos delegados irão reforçar a segurança no Estado

O Governo do Espírito Santo ampliou o efetivo da Polícia Civil com a formatura de 42 novos delegados, como parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (24), no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a presença do governador Renato Casagrande.

Posse na corporação

Com uma carga horária de 540 horas, o Curso de Formação Profissional preparou os novos delegados com atividades teóricas, práticas e estágios supervisionados. As aulas começaram em novembro de 2024 e foram concluídas na última quarta-feira (19). Após a assinatura do decreto governamental, os nomes dos formandos serão publicados no Diário Oficial do Estado, oficializando a posse na corporação.

Durante o evento, Casagrande destacou o impacto da iniciativa na redução da criminalidade. “Estamos reforçando nossas forças de segurança para manter a queda nos índices de violência. Em 2024, registramos o menor número de homicídios da série histórica, e contamos com vocês para reduzir ainda mais esse número em 2025”, afirmou.

Recomposição do efetivo

O secretário estadual de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, ressaltou a importância da recomposição do efetivo nas forças policiais. “Temos concursos em diversas áreas: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Científica e agora essa nova turma de delegados da Polícia Civil. O objetivo é claro: oferecer uma segurança pública mais eficiente e qualificada para a população”, disse.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, enfatizou o compromisso dos novos profissionais. “A formação foi intensa, e agora eles terão a responsabilidade de aplicar esse conhecimento para garantir a segurança e a justiça no Espírito Santo”, afirmou.

Prioridade do governo

O vice-governador Ricardo Ferraço também participou da solenidade e destacou que a segurança pública segue como prioridade do governo. “Concurso é investimento. Investimos não só na ampliação do efetivo, mas também na qualidade dos servidores que atuam para proteger a sociedade capixaba”, declarou.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a segurança da população e o fortalecimento das instituições policiais no Espírito Santo.

