Hamas adia próxima libertação de reféns e acusa Israel de violar acord

O Hamas informou nesta segunda-feira, 10, que adiará a próxima libertação de reféns após acusar Israel de violar o acordo de cessar-fogo. Israel e o Hamas estão no meio de um cessar-fogo de seis semanas durante o qual o Hamas está libertando dezenas de reféns capturados em seu ataque de 7 de outubro de 2023 em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos.

Os dois lados realizaram cinco trocas desde que o cessar-fogo entrou em vigor no mês passado, libertando 21 reféns e mais de 730 prisioneiros.

A próxima troca foi marcada para sábado, libertando três reféns israelenses em troca de centenas de prisioneiros palestinos. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

