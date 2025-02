Homem agride esposa e foge com filho do casal em cidade do ES; veja

Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro no bairro Ipê, em Ibatiba, na noite da última quarta-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe encontrou a vítima no local da ocorrência, bastante ensanguentada, acompanhada do filho de oito anos. Ela contou aos militares que foi agredida pelo companheiro, que fugiu em seguida, levando o filho do casal, de três anos.

A vítima foi levada ao hospital da região para receber os primeiros socorros.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação. Entretanto, até o momento, o homem não foi localizado.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181). Esses relatos podem ser cruciais para o avanço das investigações.

