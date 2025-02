Homem agride ex-companheira na frente de policiais no ES

Uma mulher, de 46 anos, foi agredida pelo ex-companheiro, na noite do último domingo (2), no bairro Bela Vista, em Cariacica.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga em uma residência. No local os militares constataram que o suspeito, também de 46 anos, é deficiente auditivo e estava bastante alterado.

Durante a abordagem o suspeito ficou mais exaltado e agrediu a vítima na frente dos policiais. Foi necessário o uso de taser para conter o homem.

A Polícia Civil conduziu o homem para a Delegacia Regional de Cariacica, onde ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

