Homem ameaça a ex-esposa e é assassinado pelo ex-sogro em cidade do ES

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros no bairro Praia de Carapebus, na Serra, na manhã da última terça-feira (11). O suspeito do crime é o ex-sogro da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um senhor acionou os militares relatando que sua filha estava sendo ameaçada de morte pelo ex-marido.

Enquanto se deslocavam até o local, outra guarnição foi acionada pelo Ciodes para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo no mesmo bairro.

No local, as equipes foram informadas de que o jovem havia sido baleado pelo ex-sogro após ameaçar a ex-esposa de morte. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação, entretanto ninguém havia sido preso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica da Serra.

