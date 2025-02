A Polícia Civil cumpriu na última terça-feira (11) um mandado de busca em uma residência no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.

Na casa, foram encontradas cerca de 100 gramas de maconha. A casa estava vazia e ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Delegacia de Dores do Rio Preto.

