Motorista é preso dirigindo embriagado em cidade do ES

Um homem de 52 anos foi autuado em flagrante por dirigir embriagado na localidade de São Francisco, em Ibitirama, na manhã desta quarta-feira (5).

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram abordados por um morador preocupado com um cliente de um bar que teria saído do estabelecimento apresentando sinais de embriaguez.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem aceitou realizar o teste do bafômetro e foi conduzido à delegacia. No veículo, foram encontradas uma lata de cerveja e três munições calibre .38 CBC intactas.

O veículo foi liberado para outro condutor habilitado.

