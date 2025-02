‘Vovó do tráfico’ é presa transportando drogas na frente do neto no ES

A polícia prendeu na última sexta-feira (14) duas mulheres, de 24 e 54 anos, suspeitas de tráfico de drogas no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha.

Próximo às suspeitas, os militares encontraram 13 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e R$ 44 em espécie dentro de duas bolsas. Após a chegada de uma policial feminina, uma revista pessoal foi realizada e mais duas pedras de crack foram encontradas.

Testemunhas relataram que o neto de uma das suspeitas estava presente no momento da abordagem e presenciou a prisão da avó.

Em nota, a Polícia Civil informou que conduziu as duas mulheres à Delegacia Regional de Vila Velha. As duas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas ao sistema prisional.

Leia também: VÍDEO | Motociclista fica ferido após acidente em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui