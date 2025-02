Homem é esfaqueado após colocar fogo em terreno no Espírito Santo

Um homem foi esfaqueado no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na noite da última quinta-feira (15).

Os militares foram informados por populares de que a vítima foi esfaqueada por dois homens após colocar fogo em um terreno.

A vítima foi socorrida por um popular e levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, onde recebeu atendimento e foi transferida para o HEUE. A guarnição realizou patrulhamento na região e nas proximidades da casa dos suspeitos, mas eles não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Para preservar a apuração, nenhuma outra informação será repassada.

