Homem é preso após estuprar enteada de três anos em cidade do ES

Um homem de 21 anos foi preso em Colatina na última quinta-feira (27) suspeito de estuprar a enteada e agredir a mãe da criança na Região Metropolitana de Vitória.

De acordo com informações da Polícia Civil, militares foram acionados para comparecer em um Hospital da Grande Vitória após uma menina de três anos dar entrada com sinais de abuso sexual. A mãe acompanhava a criança e contou que estava trabalhando enquanto a filha ficava em casa com o companheiro dela, padrasto da criança. Segundo ela, o companheiro ligou afirmando que a menina tinha sofrido uma queda, mas, ao chegar em casa, percebeu que a menina tinha um sangramento e hematomas pelo corpo.

A família seguiu para o hospital e a médica que realizou o atendimento constatou sinais de abuso. A mãe relatou também que ao confrontar o companheiro, ele se alterou e desferiu um soco em seu rosto, dentro do hospital. Em seguida, o suspeito fugiu.

Ação da DPCA

“Assim que o fato chegou ao conhecimento da equipe da DPCA, diligências foram iniciadas com o objetivo de localizar o suspeito. Ao buscar pela identificação dele nos sistemas policiais, a equipe descobriu que o indivíduo é condenado por tráfico de drogas e estava cumprindo a pena no regime aberto”, relatou a titular da DPCA, delegada Thais Cruz.

Diante da informação, a DPCA comunicou o fato à Vara de Execuções Penais, que prontamente decretou a regressão de regime e expediu mandado de prisão contra o suspeito.

A DPCA obteve a informação de que o investigado estava fugindo de ônibus, com destino à Barra de São Francisco. Na sequência, com o apoio da DHPP de Colatina e da 1ª Companhia do 8º Batalhão da PMES, o ônibus foi interceptado na rodovia e o indivíduo foi preso.

O inquérito sobre o abuso sexual segue em andamento na DPCA. Após os procedimentos, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional.

