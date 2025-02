Impressionou até a PRF! Veja a velocidade de carro flagrado no ES

Um carro foi flagrado trafegando em alta velocidade na rodovia BR-101, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava a 157 km/h, colocando em risco a segurança de todos.

A PRF expôs o caso por meio da sua rede social e alertou que “pressa não pode valer mais que a sua vida! Respeite os limites de velocidade e chegue com segurança”.

