Líder de organização criminosa é preso em praia do Espírito Santo

A Polícia Civil (PC) recebeu informações de que um indivíduo, de 34 anos, alvo de três mandados de prisão, estaria se escondendo no bairro Guriri, em São Mateus, no Espírito Santo.

Além disso, as informações obtidas pelos setores de inteligência indicaram que o indivíduo é suspeito de ser líder de uma organização criminosa na cidade de Siqueira Campos, no Paraná. Diante dessas informações, as equipes passaram a realizar levantamentos para localizar o procurado.

Neste domingo (23), as equipes encontraram o indivíduo na praia de Guriri, onde foi abordado. Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele, apenas um celular, que foi recolhido. O conduzido foi apresentado, juntamente com o celular, na Delegacia Regional de São Mateus para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia também: Condutor embriagado causa acidente com vítima fatal em Kenendy