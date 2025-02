Homem é preso em flagrante enquanto caçava em parque do ES

Um homem foi preso no Parque Estadual Paulo César Vinha, na Praia de Setiba, Guarapari, na última quinta-feira (30), enquanto armava armadilhas para caça. A ação foi conduzida por equipes do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

A prisão ocorreu por uma iniciativa voltada ao mapeamento e monitoramento de áreas onde foram identificados vestígios de atividades de caça dentro do parque. Como parte da estratégia de fiscalização, a Polícia Ambiental passou a intensificar incursões no local, tanto durante o dia quanto à noite. Durante a atividade, foram identificadas trilhas utilizadas para essa prática ilegal.

Ele foi flagrado enquanto se preparava para instalar uma armadilha conhecida como “canhão”, um dispositivo de disparo automático acionado pela passagem de animais. O servidor do Iema, Davi Casarin, que acompanhou a ação, explica que esse tipo de armadilha representa risco não apenas à fauna, mas também a servidores do parque, policiais e turistas que circulam na unidade de conservação. “O mapeamento das trilhas e a intensificação das incursões são fundamentais para coibir essa prática e garantir a segurança de todos”, afirmou o servidor.

O caçador foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado conforme a legislação ambiental. “Ações de fiscalização continuarão sendo realizadas com o objetivo de coibir a caça ilegal e preservar a biodiversidade dos parques estaduais”, reforçou o diretor-presidente do Iema, Mário Louzada. Denúncias podem ser realizadas presencialmente no Protocolo Geral do Iema ou de forma digital, na seção “Denúncias” do site do Instituto.