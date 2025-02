Homem é preso em posse de arma de fogo em Guaçuí

Na manhã de sexta-feira (7), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem e apreenderam uma arma de fogo após denúncias.

Após o apoio prestado à Prefeitura para internação compulsória de homem, em Guaçuí, os militares foram informados por populares que o suspeito estava com uma arma de fogo, porém não foi localizada na residência.

Os policiais receberam novas informações de que a referida arma estava em um estabelecimento comercial para lavagens de veículos, na BR 482. Diante das buscas, conseguiram localizar uma Pistola Taurus, Calibre 380, com 13 munições e uma bucha de maconha.

O proprietário do estabelecimento foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos.

