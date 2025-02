Homem é preso suspeito de violência psicológica contra mulher no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Venécia e com o apoio de policiais da Delegacia Regional de Nova Venécia e da Polícia Militar (PM), cumpriu, na manhã da última quinta-feira (13), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um indivíduo, de 23 anos, suspeito de praticar diversos crimes. A ação ocorreu no bairro Aeroporto, em Nova Venécia.

Entre os crimes investigados estão violência psicológica contra a mulher, lesão corporal qualificada, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, coação no curso do processo e associação criminosa majorada. O pedido de prisão foi solicitado após o investigado disparar várias vezes contra a residência da família da vítima, o que resultou na descoberta e investigação dos outros crimes.

Além disso, o suspeito é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na região e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui