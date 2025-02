Homem invade casa, faz refém e estupra jovem em cidade do ES

Moradores do bairro Guriri, em São Mateus, viveram verdadeiros momentos de terror na manhã da última segunda-feira (3), após terem sua casa invadida e serem feitos reféns.

De acordo com informações, um homem chegou pedindo um copo de água e, ao entrar na residência, anunciou o assalto, fazendo a família de refém.

Segundo relatos das vítimas, ele ordenou que todos ficassem na parte de baixo da casa. Ao subir para o segundo andar, o suspeito passou a acariciar e beijar à força uma jovem que estava no quarto com seu filho de dois anos.

Vizinhos ouviram os gritos da vítima e conseguiram conter o suspeito até a chegada da polícia que conduziu o suspeito até a Delegacia Regional de São Mateus. Ele foi autuado em flagrante por estupro e ameaça.

