Homem invade e furta objetos de fazenda em Mimoso do Sul

Funcionários de uma fazenda localizada na zona rural de Mimoso do Sul, tomaram um susto ao chegar para trabalhar, na noite desta quarta-feira (12). Eles se depararam com o portão da fazenda arrombada e um suspeito colocando vários itens dentro de um veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar, trabalhadores da fazenda contaram que chegaram no local e encontraram o portal aberto com o cadeado arrebentado. Ao se aproximarem notaram a presença de um homem.

Os funcionários relataram que o suspeito tentou fugir do local e iniciaram uma rápida perseguição contra ele, que acabou colidindo com outro veículo e fugido a pé por uma área de mata.

No carro em que o suspeito estava foram encontrados uma máquina de lavar Panasonic 16,0 kg, um botijão de gás, um aparelho de celular Samsung vermelho com capa azul, um alicate para cortar vergalhão, uma mochila preta do time do Corinthians, R$ 3 em espécie, um cartão de crédito. Além disso, no interior do veículo foi encontrado um cobertor, um galão de combustível cheio e um molho de chaves com cordão verde.

Proprietário reconheceu o suspeito

O proprietário da fazenda esteve no local e informou que essa era a segunda vez que sua propriedade era alvo de furto. Ele reconheceu o cobertor como sendo seu, pois já havia sido furtado em uma ocasião anterior. Segundo o fazendeiro, o suspeito é filho de um de seus funcionários de longa data.

A equipe foi orientada de encaminhar os materiais entregues na delegacia de Mimoso do Sul. O veículo do suspeito foi removido ao pátio credenciado ao Detran de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da justiça.

