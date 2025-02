Homem pede “cafezinho” em loja de Cachoeiro e ameaça funcionária

Na manhã deste domingo (2), por volta das 8h50, uma guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) se deslocou até o Mercado da Pedra, na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandú, em Cachoeiro, para atender uma ocorrência de ameaça.

Chegando ao local, a solicitante relatou que um homem havia entrado no estabelecimento onde ela trabalhava, pedindo um café. Assim, a mulher informou que ela seria apenas uma funcionária, e que por conta disso, não teria como liberar o café.

Após isso, o indivíduo ficou furioso e começou a desferir xingamentos e ameaçar de morte a vítima, dizendo que já teria matado seis pessoas. O homem também disse que esperaria a mulher sair, para concretizar a ameaça. A mulher entrou em contato com o 190, por conta das ameaças.

A guarnição conseguiu avistar o indivíduo, próximo da onde a vítima trabalhava, do outro lado da rua. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido até a delegacia, para prestar esclarecimentos.

Leia também: Grave! Acidente deixa quatro pessoas feridas em Muniz Freire

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui