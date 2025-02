Homem presta socorro ao vizinho e vira alvo de tiros em cidade do ES

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite da última terça-feira (11) para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na localidade de Córrego Roncador, zona rural de Irupi.

Um homem acionou os militares e contou que caminhava para casa quando encontrou o vizinho caído no chão. Ele tentou ajudar, mas, ao se aproximar, o vizinho disparou contra ele.

Ele não chegou a ser atingido e precisou se esconder em sua casa. Os militares foram até a residência do suspeito e realizaram patrulhamento na região, mas ele não foi localizado.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e que qualquer informação pode ser repassada por meio do disque-denúncia (181).

