Homem que vendeu arma usada em tentativa de homicídio é preso no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, realizou uma operação policial nessa segunda-feira (24), na localidade de Córrego Araújo, em Rio Bananal, com o objetivo de cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo as investigações, o homem, de 28 anos foi responsável pela venda ilegal da arma de fogo usada por um indivíduo, de 57 anos. A arma, um revólver calibre 32, foi adquirida por R$ 3.500,00, conforme comprovado por transferência bancária. No dia 12 de fevereiro, o homem, em posse da arma, atirou várias vezes contra a ex-esposa e depois contra a própria cabeça. Ambos foram socorridos, mas o homem veio a óbito logo em seguida, enquanto a esposa segue sob cuidados médicos.

“As investigações também revelaram que o homem, de 28 anos, foi alertado por amigos sobre o estado emocional do comprador e o risco de uma tragédia, que, infelizmente, aconteceu”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo.

O indivíduo foi localizado no local de trabalho dele, surpreendido pelos policiais civis e não ofereceu resistência. Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

