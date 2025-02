Homem sai para comprar lanche e é assassinado a tiros em cidade do ES

Um homem foi brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo na fazenda onde trabalhava, na zona rural de Nova Venécia, no último sábado (8).

De acordo com outro trabalhador da fazenda, a vítima havia saído para comprar um lanche quando foi assassinada. A testemunha informou que acionou o dono da fazenda para verificar o que poderia ter acontecido.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Qualquer informação sobre a autoria e a motivação do crime pode ser enviada ao Disque Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita, pode ser feita de forma anônima e de qualquer lugar do estado.

Leia também: Discussão em bar acaba em tentativa de homicídio no ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui