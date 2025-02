Homem tem pênis quebrado e informações vazadas em Mimoso; entenda

No mês passado, um homem, morador de Mimoso do Sul, estava tendo relações sexuais com sua parceira, quando teve seu pênis quebrado acidentalmente durante o ato, contudo, informações sobre a vítima foram “vazadas”, o que vem causando transtornos em sua vida.

O homem informou aos policiais que após o ocorrido, procurou ajuda no Hospital Apóstolo Pedro, onde teve seus dados pessoais, como: nome completo, idade e seu problema de saúde, divulgados e compartilhados, sem sua autorização.

A vítima ficou ciente do vazamento massivo das informações no dia 30 de janeiro, após ser alertado por sua filha. A situação anda trazendo transtornos pessoais ao homem, já que o problema de saúde era algo íntimo, que não deveria ter sido compartilhado. O homem declarou estar se sentindo extremamente constrangido com a divulgação das informações.

Sobretudo, a vítima não sabe quem iniciou o compartilhamento dessas informações, mas, entende que os “vazamentos” começaram após o atendimento no Hospital Apóstolo Pedro.

A vítima foi submetida à uma cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e passa bem.

