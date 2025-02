Identificado esquema de falsificação de identidades em Linhares

Nesta quinta (20), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, finalizou uma investigação que identificou um esquema de falsificação de documentos de identidade.

Durante as diligências, foi identificado um homem de 40 anos, residente no município de Jaguaré, que possuía seis carteiras de identidade verdadeiras, mas com dados falsificados.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, em interrogatório, ele confessou ter emprestado seus documentos para que falsários criassem novas identidades, recebendo R$ 1.500,00 pela participação no crime.

“Além disso, um segundo indivíduo, já custodiado no Complexo Penitenciário de Viana por outros delitos, foi indiciado por falsificação de documento público após ser identificado com uma identidade fraudulenta no sistema. Caso sejam condenados, os envolvidos podem pegar penas de dois a seis anos de reclusão”, disse o delegado.

O caso também será encaminhado à Corregedoria da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) para apuração sobre a possível participação ou facilitação do crime por parte de servidores públicos.

Leia também: Polícia Civil do Espírito Santo prende foragido da Justiça