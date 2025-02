Polícia Civil do Espírito Santo prende foragido da Justiça

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, prendeu, nesta quinta-feira (20), um homem de 45 anos, foragido da Justiça com mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares pelo crime de roubo majorado. A captura ocorreu no Centro de Fundão após diligências realizadas pela equipe policial.

O indivíduo não resistiu à abordagem e foi conduzido à Delegacia de Plantão da 13ª Delegacia Regional de Aracruz.

Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, onde permanecerá à disposição da Justiça.

