Inscrições abertas para desafio de canoagem em Anchieta; confira

Estão abertas, até dia 13 de fevereiro, as inscrições para o 3º Desafio Anchieta Va’a de Canoa Polinésia. A competição de canoagem vai ocorrer no dia 15 deste mês, na Praia Central de Anchieta, onde o público vibrará com muita pá na água, superação e adrenalina.

Competidores de vários municípios disputarão trajetos de 2 km e de 3 km, nas modalidades V1R, V2R e Oc6. Interessados podem obter mais informações através do celular (27) 98149-5404.

O evento é realizado pelo Anchieta Va’a e tem apoio da Secretaria de Esporte e Juventude de Anchieta. A estimativa é de receber cerca de 200 pessoas, entre competidores e visitantes.

“É uma grande alegria receber remadores de variadas cidades, principalmente neste momento de celebração de três anos e, orgulhosamente, levaremos para a arena algo inédito: uma exposição de artefatos dos povos indígenas originários da nossa cidade”, disse Luana Ferreguette, gestora do clube-escola.

“Os amantes do remo não podem perder essa oportunidade de vibrar com as competições, celebrar o crescimento do esporte na região, valorizar e conhecer um pouco mais da história dos povos originários do nosso país. Traga sua cadeira de praia, venha torcer e viver momentos de pura adrenalina na Praia Central”, convidou a gestora.

Serviço:

Campeonato de Canoa Polinésia

Data: 15 de fevereiro (sábado)

