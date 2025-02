Instrutor é preso por importunar sexualmente aluna de autoescola no ES

Uma policial militar foi vítima de importunação sexual enquanto participava de uma aula de direção, no bairro Rio Branco, em Cariacica, na manhã da última quinta-feira (13).

A vítima contou aos militares que estava em uma moto, quando o seu instrutor a agarrou pela cintura e lhe deu um beijo sem o seu consentimento.

O homem relatou aos policiais que está passando por problemas pessoais e usa remédios controlados. Durante a conversa, os militares notaram que o suspeito aparentava estar sonolento e com a fala arrastada.

A mulher optou por representar criminalmente contra o instrutor.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

