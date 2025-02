Jiu-jitsu: 1ª etapa do estadual acontece neste fim de semana no ES

“O tatame vai tremer” neste final de semana, mais precisamente no domingo (16), quando quase mil atletas irão disputar a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo. A competição irá acontecer na Arena Tartarugão, em Vila Velha, local que já foi palco de grandes eventos de luta capixabas.

O torneio, organizado pela Federação de Jiu-jitsu Desportivo do Espírito Santo (FJJDES), terá premiação em dinheiro e os resultados contarão pontos para o ranking capixaba da modalidade na temporada 2025.

A expectativa dos organizadores é de que mais de quatro mil pessoas compareçam ao ginásio, que fica localizado no bairro Coqueiral de Itaparica, durante todo o dia de evento. A programação começa às 9h, o Festival Kids, que abrange crianças de três a sete anos, e algumas com síndromes ocultas, fazendo um trabalho de inclusão no esporte.

As principais equipes do Espírito Santo irão enviar os seus melhores lutadores para o torneio, com destaque para a GFteam, Atos e Fusão. Serão 42 faixas-pretas nesse evento e alguns são bem conhecidos como referências de professores há vários anos, como Robson Motta, de Vila Velha; Wellington Eller, atleta Master; e destaque para a faixa-preta feminina Raquel de Jesus.

Já entre os Projetos Sociais, as equipes com os maiores números de atletas são Kong Fighters e Alma BJJ, seguidos por Crescer BJJ. A competição seguirá as regras da CBJJD e o 1º colocado em cada categoria de peso vai ganhar 350 pontos no ranking capixaba. Já no absoluto, serão 400 pontos para o 1º lugar.

A 1ª etapa do Campeonato Estadual de Jiu-jitsu Desportivo terá transmissão ao vivo no canal oficial da entidade no YouTube: youtube.com/@fjjdes.oficial?si=dMt4kM8cDeThdtKJ. E a Federação comemora o número recorde de 914 inscritos para a competição que abre o calendário estadual na arte-suave.

Premiações

Os 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria vão receber medalhas, além de prêmios em dinheiro para os campeões que totalizam dez mil reais (confira lista abaixo). Haverá também troféus para as equipes e projetos sociais que forem vencedores.

ABSOLUTO JUVENIL – MASCULINO E FEMININO

Faixa azul Juvenil Masculino – PESO LIVRE

De 3 a 6 atletas – R$ 100,00

Acima de 6 atletas – R$ 200,00

De 3 a 6 atletas – R$ 100,00

Acima de 6 atletas – R$ 200,00

ABSOLUTO ADULTO – MASCULINO

Faixa Azul Adulto Masculino – ABSOLUTO LEVE E ABSOLUTO PESADO

De 3 a 6 atletas – R$ 150,00

Acima de 6 atletas – R$ 300,00

De 3 a 6 atletas – R$ 200,00

Acima de 6 atletas – R$ 400,00

De 3 a 6 atletas – R$ 250,00

Acima de 6 atletas – R$ 500,00

De 3 a 6 atletas – R$ 500,00

Acima de 6 atletas – R$ 1.000,00

ABSOLUTO ADULTO E MASTER – FEMININO

Faixa Azul Absoluto Feminino – Categorias adulto e master unificadas – PESO LIVRE

De 3 a 6 atletas – R$ 150,00

Acima de 6 atletas – R$ 300,00

De 3 a 6 atletas – R$ 200,00

Acima de 6 atletas – R$ 400,00

De 3 a 6 atletas – R$ 200,00

Acima de 6 atletas – R$ 400,00

De 3 a 6 atletas – R$ 500,00

Acima de 6 atletas – R$ 1.000,00

ABSOLUTO MASTER – MASCULINO FAIXAS COLORIDAS

Faixa Azul Master Masculino – Todas as categorias master unificadas – PESO LIVRE

De 3 a 6 atletas – R$ 150,00

Acima de 6 atletas – R$ 300,00

De 3 a 6 atletas – R$ 200,00

Acima de 6 atletas – R$ 400,00

De 3 a 6 atletas – R$ 250,00

Acima de 6 atletas – R$ 500,00

ABSOLUTO MASTER A – MASCULINO FAIXA PRETA

Faixa Preta Master A Masculino – As categorias master 1 e 2 unificadas – ABSOLUTO LEVE E ABSOLUTO PESADO

De 3 a 6 atletas – R$ 500,00

Acima de 6 atletas – R$ 1.000,00

ABSOLUTO MASTER B – MASCULINO FAIXA PRETA

Faixa Preta Master B Masculino – As categorias master 3 e acima serão unificadas – ABSOLUTO LEVE E ABSOLUTO PESADO

De 3 a 6 atletas – R$ 500,00

Acima de 6 atletas – R$ 1.000,00

Mais competições

E o primeiro semestre será recheado de eventos organizados pela FJJDES. Em abril, nos dias 12 e 13 de abril, no município da Serra, acontece a 2ª etapa do Estadual de Jiu-jitsu Desportivo. Já no mês de maio, no dias 10 e 11, acontece a Viana Cup, em Viana. E também em maio, mas nos dias 25 e 26, acontece a Vitória International Cup, na capital dos capixabas.