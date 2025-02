Jovem de São José do Calçado é preso em Apiacá; veja o motivo

Um jovem, de 19 anos, foi preso, neste sábado (22), na rodovia ES-297, próximo as “casinhas populares”, no município de Apiacá.

O suspeito, natural de São José do Calçado, tinha um mandado de prisão em aberto. De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ele foi abordado após descer de um veículo, modelo Fiat Uno.

Ao avistar os militares, que faziam patrulhamento na região, o jovem teria se escondido, o que despertou a atenção dos policiais. Em contato com o CIODES, constatou-se um mandado de prisão em desfavor.

O jovem foi conduzido para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim.

