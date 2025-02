Jovem é assassinada a tiros enquanto conversava com amiga no ES

Uma jovem de 17 anos foi assassinada a tiros enquanto conversava em um beco no bairro Rosário de Fátima, na Serra, na madrugada deste domingo (2).

De acordo com informações, a vítima estava com uma amiga quando dois suspeitos em uma motocicleta passaram atirando.

A vítima foi socorrida por um homem que estava no local e levada para o Pronto Atendimento de Carapina, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso, mas até o momento ninguém foi preso. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica.

Qualquer informação sobre a autoria e motivação do crime pode ser enviada para o Disque Denúncia através do telefone 181. A ligação é gratuita, pode ser feita de forma anônima e de qualquer lugar do Estado.

Leia também: Crueldade no ES: jovem é agredida e bebê de um mês é jogado no chão