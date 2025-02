Crueldade no ES: jovem é agredida e bebê de um mês é jogado no chão

Uma jovem, de 20 anos, foi brutalmente espancada pelo companheiro, na manhã deste sábado (1), no bairro Vila Gonçalves, em Barra de São Francisco. No momento das agressões, a vítima estava com um bebê de apenas um mês, filho do suspeito, no colo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a jovem é atacada e o bebê cai no chão.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma jovem, carregando uma criança, abordou a equipe dizendo que sua amiga estava bastante ferida após ser agredida com socos e pontapés. A equipe foi até o local indicado, mas a vítima não foi encontrada. De acordo com um morador, o suspeito havia colocado ela na garupa de uma moto e se evadido.

Outra testemunha se apresentou e disse que o suspeito estava em casa procurando pelo filho. Os militares foram ao local e viram o indivíduo fugir em uma moto ao perceber a chegada da guarnição. Foi iniciada uma perseguição, mas ele não foi encontrado.

A jovem foi levada ao pronto-socorro inconsciente. A criança recebeu atendimento médico devido aos ferimentos.

