Jovem é presa suspeita de abortar em banheiro de UBS em cidade do ES

Uma jovem de 19 anos foi presa na manhã da última sexta-feira (14) sob suspeita de ter abortado no banheiro do Pronto Atendimento de Rio Bananal.

Segundo a Polícia Militar, a diretora da unidade de saúde informou que uma funcionária encontrou o feto e que, momentos antes, uma jovem havia dado entrada no pronto atendimento, relatando dores.

Horas depois, a jovem retornou à unidade e informou que ainda sentia dores. Ao ser questionada pelos policiais, ela confessou ter tomado medicamentos no dia anterior para interromper a gestação e que expeliu sangue no banheiro da unidade. No entanto, ela afirmou não saber se aquilo era o feto.

A Polícia Civil informou que a jovem foi conduzida à Delegacia Regional de Linhares, ouvida e liberada, pois a autoridade policial não encontrou elementos suficientes para efetuar a prisão em flagrante naquele momento.

O caso continuará sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal. O feto foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde será identificado e passará pelo exame cadavérico para determinar a causa da morte.

