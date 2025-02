Júnior Corrêa participa da primeira sessão da Câmara de Cachoeiro

O prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa (NOVO), marcou presença na primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de 2025 e, com sua fala, trouxe uma mensagem de união, esperança e comprometimento da gestão do prefeito Theodorico Ferraço (PP) com o futuro da cidade.

Compromisso com o progresso de Cachoeiro

Acompanhado de autoridades como o Procurador Geral, Dr. Gustavo Moulin, o Controlador Geral, Fernando Moura, e alguns secretários, Júnior mostrou, mais uma vez, seu compromisso com o progresso de Cachoeiro e a importância da colaboração entre os poderes Executivo e Legislativo.

Em seu discurso, Júnior Corrêa agradeceu o espaço cedido pelos vereadores e iniciou sua fala com palavras de otimismo. “Estamos voltando com Ferraço para o seu quinto mandato, e este será um mandato de muita esperança”, afirmou o prefeito, destacando que a palavra-chave para o futuro da cidade é “esperança”. Júnior ressaltou que, mesmo diante dos desafios, é essa esperança que nos guia, como uma luz no fim do túnel, nos mostrando que há sempre um caminho a percorrer.

União entre os poderes

O prefeito em exercício fez questão de enfatizar a necessidade de união entre os poderes para que Cachoeiro de Itapemirim possa alcançar os objetivos esperados. “Precisamos esperar por um Cachoeiro melhor, mas esperar trabalhando. Somente quando damos as mãos, conseguimos chegar mais longe”, declarou. Júnior reforçou que o trabalho conjunto é o que permitirá à cidade crescer, se desenvolver e prosperar novamente, como uma cidade grande e feliz.

O compromisso de Júnior Corrêa e de Ferraço com o desenvolvimento de Cachoeiro ficou claro em sua fala. Ele sublinhou que o trabalho de todos – Executivo e Legislativo – será fundamental para a transformação de Cachoeiro, e que todos os vereadores presentes fariam parte dessa história de progresso e superação.

Organização e a transparência

Além disso, Júnior explicou que, enquanto estiver respondendo pelo Executivo, o Controlador Geral do município, Fernando Moura, ficará interinamente à frente da Secretaria Executiva de Relações Institucionais e será o responsável pelas indicações enviadas pela Câmara. Uma medida que reforça a organização e a transparência nas relações entre os Poderes.

O prefeito em exercício demonstrou, mais uma vez, que seu foco e o de Ferraço é o bem-estar da população e o avanço da cidade. Com seu discurso de esperança, trabalho e união, Júnior Corrêa reafirmou sua liderança e compromisso com o futuro de Cachoeiro de Itapemirim, um compromisso que se estende à sua parceria com o prefeito Ferraço, buscando uma gestão mais próspera e alinhada com as necessidades dos cidadãos cachoeirenses.

