Júri condena homem que matou a ex esposa em cidade do ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, obteve a condenação de Evaldo dos Santos a 32 anos de prisão pelo feminicídio da ex-companheira e pela tentativa de homicídio contra outra vítima. O crime aconteceu em setembro de 2022, na localidade de Córrego Rico, Perdição, em Iúna.

O Tribunal do Júri, que resultou na condenação do réu, foi realizado nesta quarta-feira (05/02) no Fórum da Comarca de Iúna. Na ocasião, o Promotor de Justiça Elion Vargas Teixeira sustentou os fatos presentes na denúncia, para obter a condenação. Evaldo dos Santos foi condenado por homicídio qualificado (por motivo torpe, meio ​cruel e feminicídio) e por tentativa de homicídio qualificado (por motivo torpe e meio cruel).

Sobre o crime

O crime ocorreu no dia 18 de setembro de 2022. Na data, as vítimas estavam na companhia de outras pessoas na varanda da casa de um terceiro. Por volta das 5h, o réu ingressou no local, entrou em luta corporal com a ex-companheira e proferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas.

A mulher chegou a correr para a casa de sua mãe, mas foi seguida pelo réu, que efetuou outros disparos contra ela, causando a morte. A outra vítima, mesmo ferida no braço e no abdômen, conseguiu fugir, não vindo a óbito por razões alheias a vontade do réu.

Conforme a denúncia do MPES, o réu e a ex-companheira haviam terminado a relação cerca de 20 dias antes do ocorrido e desde então ela era ameaçada pelo criminoso. Evaldo dos Santos, que já se encontra preso, cumprirá a pena determinada pelo Tribunal do Júri em regime fechado.