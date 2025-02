Beach tennis: 3ª etapa do Campeonato Capixaba está chegando; confira

Aproximadamente 200 atletas são esperados para participar da 3ª etapa do Campeonato Capixaba de Beach Tennis 2025. Intitulada “3ª Etapa FET BT 200”, a competição acontece entre os dias 7 e 9 de março, no Clube AEST, que fica em Manguinhos, na Serra.

A competição é organizada pela Federação Espírito-Santense de Tênis (FET), em parceria com a Associação Esportiva Siderúrgica Tubarão (AEST). O número 200 na nomenclatura do torneio remete à pontuação que o campeão vai acumular no ranking estadual ao vencer a competição.

A programação da 3ª etapa do Estadual de Beach Tennis começa na sexta-feira (7) com as disputas em categorias por idade. Já no sábado (8), a competição será dividida em categorias por gênero (masculino e feminino). E no domingo (9), acontecem os embates nas categorias mistas, organizadas por nível técnico.

As inscrições (clique aqui para se inscrever) estão abertas até às 18h do dia 3 de março, com valores que giram entre R$ 179,00 e R$ 139,00.

A competição tem impacto direto no ranking estadual, e a pontuação acumulada permite que os atletas concorram à oportunidade de representar o Espírito Santo na Copa das Federações, um dos principais eventos da modalidade no país.

A 3ª etapa do Campeonato Capixaba de Beach Tennis 2025 é aberta ao público, com entrada gratuita em todos os dias da competição. Tanto o público quanto os participantes vão contar com uma grande estrutura, formada por oito quadras de beach tênis, banheiros químicos, bebedouro, além das dependências do clube para apoio e conforto.

