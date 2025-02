Lançado edital para supervisores do programa Residência Coletiva

A Secretaria da Saúde (Sesa) lançou o edital ICEPi/Sesa nº 006/2025 para a seleção de três supervisores e o cadastro de reserva para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Ênfase em Vigilância em Saúde.

As inscrições vão até esta terça-feira (4), e devem ser feitas de forma on-line no https://icepi.es.gov.br/editais/abertos.

Os profissionais terão de trabalhar no desenvolvimento de competências e habilidades dos residentes, na promoção de espaços de discussão e reflexão das práticas interprofissionais e colaborativas e demais atividades.

A remuneração é de R$ 7 mil para 40 horas semanais. O trabalho acontecerá nos campos de prática localizados nos municípios de Serra, Vila Velha, e São Roque do Canaã.

Esse programa é o único do Espírito Santo que qualifica enfermeiros, médicos veterinários, biólogos, farmacêuticos, cirurgiões-dentistas e nutricionistas para atuarem na área de Vigilância em Saúde. As Residências integram o Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

