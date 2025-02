Lula exonera Nísia do Ministério da Saúde; Padilha deve assumir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou, nesta terça-feira (25), a ministra da Saúde, Nísia Trindade. A decisão marca a oitava mudança no alto escalão do governo desde o início do terceiro mandato do petista.

Segundo informações da CNN, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é o nome cotado para assumir o comando da Saúde.

Nísia Trindade estava à frente da pasta desde janeiro de 2023 e enfrentava pressões para adotar uma postura mais política e acelerar entregas consideradas estratégicas pelo governo.

Leia Também: Dilma Rousseff é internada às pressas após passar mal na China