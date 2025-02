Lula pode visitar o ES na próxima semana e anunciar investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, na manhã desta segunda-feira (24), durante um evento no Rio Grande do Sul, que poderá visitar o Espírito Santo na próxima semana.

Embora não tenha detalhado a agenda no Estado, informações preliminares apontam que a visita pode incluir o anúncio de novos investimentos da Petrobras e a construção de Institutos Federais de Educação (Ifes) nos municípios de Laranja da Terra e Muniz Freire. Além disso, Lula poderá participar da inauguração de uma unidade do Ifes em Pedro Canário.

Apesar da declaração do presidente, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República ainda não confirmou oficialmente a agenda.

