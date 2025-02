Marataízes: novo secretário de Defesa Social é empossado

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, assinou nesta, sexta-feira (28), o decreto de posse do novo secretário municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Áureo Falcão. A solenidade de assinatura ocorreu no Auditório da Prefeitura.

Participaram do ato o delegado regional da Polícia Civil, Edson Lopes Júnior; o procurador da Câmara Municipal de Marataízes; o vice-prefeito, Willian Duarte, e todo o primeiro escalão do Município. Falcão assim no lugar do guarda civil municipal Leonardo Delfino, que ocupou o cargo interinamente desde 2 de janeiro último até esta quinta, 27 de fevereiro.

Em sua fala, Falcão, que se licenciou da Polícia Militar para ocupar o cargo de secretário, agradeceu pela confiança depositada nele pelo prefeito e disse que terá total dedicação à segurança pública em Marataízes.

Já o prefeito Toninho Bitencourt agradeceu ao GCM Leonardo Delfino pela eficiência nos quase dois meses em que ocupou o cargo interinamente e desejou boa sorte ao novo secretário.

Além de zelar pela segurança pública e patrimonial em Marataízes, a Secretaria de Defesa Social também é responsável pela Defesa Civil, Guarda-Vidas e o Monitoramento Eletrônico em todo o Município.