Marataízes recebe a 3ª edição do bloCÃO petfriendly

No dia 1º de março, às 17h, o Centro de Marataízes será palco do 3º BloCÃO de Carnaval, um evento petfriendly que promete reunir amantes de pets e foliões em uma grande celebração carnavalesca.

O evento, sem fins lucrativos, tem como principal objetivo fortalecer a comunidade petfriendly do Sul do Estado, assim como reforçar o compromisso com a causa animal.

Além da diversão, o Blocão também promove solidariedade. Durante a divulgação do evento, os organizadores incentivam os participantes a levarem 1 kg de ração, garantindo a participação em sorteios de brindes oferecidos pelos patrocinadores e expositores do evento. Este ano, toda a ração arrecadada será doada para a instituição SOS Patas & Mãos.

O 3º Blocão de Carnaval é organizado pelo grupo Cachoeiro PetFriendly, com o apoio da Prefeitura de Marataízes, e já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário pet do sul do Espírito Santo. Para mais informações sobre como participar ou apoiar o evento, entre em contato pelo Instagram @cachoeiropetfriendly.

Programação do BloCÃO

16h30 – Concentração + inscrição para o desfile pet

17h – Saída do bloco

17h30 – Início do desfile

Haverá sorteio de brindes durante toda a programação.