Marataízes recebe exposição TEKOA

Na próxima semana, a exposição TEKOA chega à Marataízes. A mostra já esteve nos municípios de São Mateus e Colatina.

A exposição exibe um acervo artístico e cultural de grande importância para a valorização das raízes indígenas e afro-brasileiras no Espírito Santo. Ela ficará disponível gratuitamente em Marataízes de 24 a 27 de fevereiro.

A exposição apresenta obras de arte dos deuses indígenas mais cultuados no Brasil, com ilustrações feitas à mão pelo artista Edson Pedroza. Além disso, há também objetos ancestrais em barro, que representam a manufatura e os saberes dos povos originários.

Do mesmo modo, durante a abertura oficial, às 11h, o público poderá participar de um momento especial de interação e também receber exemplares gratuitos dos livros “Curumim Yby”, que aborda a mitologia indígena brasileira, e “Amadé Ayé”, que retrata os Orixás de matriz africana mais cultuados no Espírito Santo.

Além do acervo sobre os deuses indígenas, a exposição em Marataízes contará com um diferencial especial: um acervo complementar de ilustrações dos Orixás, criadas pela artista Endilly Nascimento, da comunidade quilombola de Graúna.

Nesse sentido, a junção dessas culturas originárias evidencia a força da ancestralidade, promovendo o respeito à diversidade e combatendo a intolerância religiosa e o racismo.

Dessa forma, em um território historicamente conservador, essa exposição propõe, através da arte, um espaço de aprendizado, respeito e celebração das matrizes culturais que compõem a identidade capixaba.

